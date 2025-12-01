Maraş Çöreği AB'de tescillendi: Türkiye'nin 44. coğrafi işareti

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Maraş Çöreği'nin AB'de tescillenen 44. coğrafi işaretli ürünümüz olduğunu duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş Çöreği'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kacır, bu tescille Maraş Çöreği'nin AB'de tescillenen 44. coğrafi işaretli ürünümüz olduğunu belirtti.

Bakan Kacır'ın paylaşımı: "Yöresel ürünlerimizin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam ediyoruz. Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Avrupa Birliği’nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz."

Avrupa Birliği'nde tescillenen coğrafi işaretli ürünler

AB tescilli ürünler listesi:

Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri, Yenice Ihlamur Balı, Maraş Çöreği.

