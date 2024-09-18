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Mardin'de 2. OSB Temel Atma Töreni Düzenlendi

Bakan Kacır, Mardin'de gerçekleştirilen 2. OSB temel atma töreninde bölgenin kalkınma vizyonunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:40
Mardin'de 2. OSB Temel Atma Töreni Düzenlendi

Mardin'de 2. Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'de gerçekleştirilen "2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Temel Atma Töreni"nde yapmış olduğu konuşmada, bu bölgenin terörün etkilerinden kurtulup yeniden kalkınma yoluna gireceğini belirtti.

Üretim ve İhracat Merkezi Olma Vizyonu

Kacır, "Bir zamanlar terörün gölgesinde eser ve proje siyasetinden mahrum kalmış olan bu coğrafya, devletimizin güçlü iradesiyle Allah'ın izniyle üretimin ve ihracatın merkezi olacak" ifadelerini kullandı. Dört bir tarafında eserler ve projelerle Mardin'in kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

İstihdam ve Yatırım Artışı

Bakan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye genelinde büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, 22 yıllık iktidar döneminde çalışan sayısının 3.9 milyondan yaklaşık 6 milyona yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, Mardin için yapılan 566 milyon liralık finansmanın 5,430 yeni istihdam oluşturduğunu duyurdu.

Yeni Tesisler ve Projeler

Kacır, Mardin'de KOBİ ölçeğinde sanayi işletmelerini bir araya getiren yeni sanayi tesisleri kurduklarını belirterek, Mobilyacılar Sitesi'nin tamamlanması için 63 milyon lira ödenek ayırdıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra, 22 yılda 59 milyar liralık yatırımın bölgeye kazandırıldığını ifade ederek, "Bu yatırımlar, Mardin'in huzur ve güven ortamına katkı sunacak" diye ekledi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da huzur ortamının, yatırımların ve istihdam artışının sağlanmasında önemli bir faktör olduğunu söyleyerek, birlik ve beraberliğin devam ettiğini vurguladı. Tesislerin hayırlı olmasını temenni etti.

Törene ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, ve diğer yetkililer de katıldı. Ardından tesislerin temeli atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

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