Mardin Lojistik Üssü (MARLOM) Protokolü İmzalandı — 900 Bin Lira Hibe

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nın MARLOM fizibilite projesi, DİKA 2025 desteğiyle 1 milyon lira bütçenin 900 bin liralık hibesine layık görüldü.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:30
Mardin Lojistik Üssü Protokolü İmzalandı

MARLOM fizibilite çalışması için destek sağlanıyor

Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) 2025 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenecek olan, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan "Mardin Lojistik Üssü Projesi" protokolü imzalandı.

Protokol, Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik ile DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç tarafından imzalandı. Projenin bütçesinin 1 milyon lira olduğu ve ajans tarafından bunun %90’ına karşılık gelen 900 bin liralık hibe sağlanacağı açıklandı.

Proje kapsamında, Mardin Lojistik Merkezi (MARLOM) için kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanacak. Hazırlanacak raporla Mardin’in ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, Mardin’in jeopolitik konumu, Ortadoğu’ya açılan sınır kapılarına yakınlığı ile kara ve demir yolu bağlantılarının sağladığı avantajlara vurgu yaptı. Hazırlanan fizibilite çalışmasıyla bölgesel ve uluslararası ticaretin güçlendirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ve taşımacılık-depolama altyapısının modern standartlara uygun şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeyle taşımacılık, depolama ve gümrükleme hizmetlerinin tek merkezde toplanarak firmaların maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Ayrıca dijitalleşmiş ve çevre dostu lojistik hizmetlerin geliştirilmesi ile uluslararası lojistik ağlara entegrasyonun sağlanması ve sınır ticaretinin daha etkin yürütülmesi planlanıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından yeni iş imkanlarının oluşacağı, istihdamın artacağı ve Mardin’in çevre iller ile komşu ülkeler için önemli bir ticaret ve dağıtım merkezi haline gelerek bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sunacağı belirtildi.

