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Mario Draghi'den AB İçin Ortak Borçlanma Çağrısı

Mario Draghi, AB'nin rekabet gücünü artırması için yeni bir sanayi stratejisi ve ortak borçlanma önerdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:33
Mario Draghi'den AB İçin Ortak Borçlanma Çağrısı

Draghi'nin Önerileri ve Avrupa'nın Geleceği

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin ekonomik rekabet gücünü artırabilmesi için daha güçlü bir sanayi politikası geliştirmesi gerektiğini savunuyor.

Koordinasyon ve Hızlı Karar Alma

Draghi, AB'nin ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi adına yatırımları artırması ve ortak borçlanma yoluna gitmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Yakın zamanda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sunduğu "Avrupa Rekabet Gücünün Geleceği" adlı raporda, Avrupa'nın mevcut durumunu ve gelecekte karşılaşabileceği zorlukları ele aldı.

Ekonomik Zorluklar ve Nüfus Değişimleri

Son yıllarda Avrupa'nın ekonomik dinamiklerinin değiştiğini vurgulayan Draghi, nüfus artışının sona erdiğini ve 2040'a kadar iş gücü piyasasından her yıl 2 milyon kişinin çıkmasının beklediğini sözlerine ekledi.

Büyüme ve Üretkenlik İhtiyacı

Draghi, düşük büyüme oranlarına rağmen Avrupa'nın ihtiyaçlarının arttığını ifade ederek, karbondan arınma, dijitalleşme ve savunma güçlendirmeye yönelik büyük yatırımların gerekliliğine dikkat çekti. Yatırımların GSYH'nin %5'ine ulaşması gerektiğini belirtti.

Ortak Borçlanma İhtiyacı

AB'nin karbondan arınması ve dijital gelişmeleri benimsemesi için ortak finansmanı teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Draghi, bu süreçte ortak borcun önemini vurguladı. Raporda AB'nin yıllık 750-800 milyar euro ek yatırıma ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Enerji Maliyetleri ve Rekabet

Draghi ayrıca, enerji maliyetlerini düşürmek ve elektrik ile doğal gaz fiyatlarındaki farkı azaltmak için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Avrupa'nın rekabet gücünün artırılması adına hızlı ve etkili karar alma mekanizmalarının kurulması gerektiğini belirtti.

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