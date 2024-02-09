Market alışverişi yaptığınız fiyata arsa alacaksınız! 5 Bin TL’ye 301,36 metre kare arsanızın tapusu hazır

Milli Emlak, arsa sahibi olmak isteyenlere harika bir fırsat duyurarak 301,36 metre karelik arsayı satışa çıkardı. Çorum’un Bayat ilçesinde yer alan arsa için tahmin edilen ihale bedeli 5000 TL olarak belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsamında bir çok taşınmazı uygun fiyata satışa çıkartan Milli Emlak, vatandaşların dışarıdan alışveriş yaptığı fiyata arsa satacak. Sizlerde sudan ucuz fiyata arsa satın almak istiyorsanız; Milli Emlak tarafından paylaşılan, 25 gün sonra ihaleli satışa çıkacak bu arsayı sakın kaçırmayın!

1.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Milli Emlak’ın satışa çıkarmış olduğu 301,26 metre karelik arsa için istenilen teminat bedeli ise 1.000 TL olarak belirlendi. 25 gün sonra gerçekleşecek olan ihaleye katılım sağlayacaklar, 1.000 TL teminat bedelini ödedikten sonra problemsiz şekilde arsa ihalesine katılım sağlayabilecekler.

6 MART’TA İHALEYLE SATIŞ YAPILACAK

İhale usulü satışa çıkartılacak olan Çorum Bayat’ta ki tarla için vatandaşlar 6 Mart 2024 tarihinde saat 10:30 bir araya gelecek. İhale ise Çorum Bayat’ta gerçekleşecek. Eğer kıyıda köşede 5 Bin TL’niz bulunuyorsa, bu büyük yatırım fırsatını kesinlikle kaçırmayın!



