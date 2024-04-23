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Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak

Ziraat Bankası'nın banka kartına sahip müşterilerine özel market promosyon kampanyasının detayları birçok kişide merak uyandırdı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 17:05
Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak

Müşterilerine özel kampanyalarla her zaman ön planda olan Ziraat Bankası, yeni bir kampanya duyurdu. Ziraat Bankası'nın banka kartına sahip müşterilerine özel market promosyonları düzenleyen bankanın kampanya detayları birçok kişide merak uyandırdı. Bankanın resmi internet sitesinde kampanya "Bankkart'la market alışverişinde toplam 400TL Bankkart Lira!'' başlığıyla duyuruldu.

Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek adına bankalar birbiri ardına kampanyalar açıklarken, son kampanya duyurusunun Ziraat Bankası tarafından yapıldığı öğrenildi. Nisan ayına özel kampanyaları duyurmayı sürüdren Ziraat Bankası, detaylarıyla dikkat çekerek banka kartı sahibi vatandaşlara özel market tekliflerini paylaştı.

Ziraat Bankası'nın hazırladığı kampanya resmi internet sitesinde duyuruldu. Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak

Promosyon 15 Nisan - 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir.

Kampanyaya katılımın Bankkart Mobil (bankkart.com.tr) üzerinden ya da MARKET yazıp 4757'ye SMS gönderilerek yapılması gerekmektedir.

Kampanyadan yararlanmak için satın almadan önce promosyona katılmanız gerekmektedir.

Kampanyaya katılanlar Bankkart'ta pazaryerindeki bakkal, kasap, manav ve şarküteri mağazaları katılımcı işyerlerinden yapacakları 750 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL Bankkart Lirası olmak üzere toplamda 400 TL Bankkart Lira kazanabilecek.

İşlemlerin Bankkart üye işyerleri ile Bankkart POS'ta yapılması gerekmektedir.

Kampanyadan yalnızca aynı gün aynı işyerinde yapılan ilk işlem faydalanabilir.

E-ticaret işlemleri kampanyaya uygun değildir.

Promosyon şartlarını karşılayan müşterilerin kartlarına Bankkart Lirası anında yüklenecek.

 Bir müşterinin kampanya süresi boyunca kazanabileceği Bankkart Lirası maksimum tutarı 400 TL'dir.

Kazandığınız banka kartı lirasını, fatura tarihine kadar istediğiniz zaman banka kartıyla yapacağınız alışverişlerde kullanabilirsiniz.

Bankkart Başak kartı, Bankkart Business kartı ve Bankkart Ücretsiz ürünleriyle yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemiştir. Kampanyaya yalnızca ilk kez kart sahipleri katılabilir.

Kartlara yapılan transferler promosyona uygun değildir.

Nakit çekme, ön provizyon, iade, iptal ve banka kartı lira işlemleri dahil edilmemiştir.

Promosyon süresi içerisinde yapılan işlemin iadesi durumunda kazanılan Bankart Lirası iade edilecektir.

Bankkart Kumbaranızda yeterli Bankkart Lirası olmaması halinde kalan tutar hesap özetinizden düşülecektir.

Ziraat Bankas A.Ş. kampanya hüküm ve koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

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