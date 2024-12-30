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Marmara Bölgesi Sanayicileri ile İstişare Toplantısı: Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Marmara Bölgesi, yeni nesil sanayi bölgeleri ile dijital ve yeşil dönüşüm hedeflerine odaklanıyor. İSO Başkanı Bahçıvan'dan dikkat çeken açıklamalar.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:03
Marmara Bölgesi Sanayicileri ile İstişare Toplantısı: Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Marmara Bölgesi’nin stratejik önemini belirterek, dijital ve yeşil dönüşüm altyapısına sahip olan endüstriyel kent modelinin İstanbul’un sanayi potansiyelini artıracağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Katıldı

Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Bahçıvan, OSB’lerin sanayinin geleceğini ve ekonomiye olan katkılarını değerlendirdi.

Üretim ve Tedarik Zincirleri Yeniden Şekilleniyor

Küresel ekonomik değişimlerin üretim ve tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğini dile getiren Bahçıvan, gelişmiş ülkelerin stratejik ürünlerde içeride ve yakında üretim anlayışını benimsediğine dikkat çekti. Bu durumun OSB’leri kritik bir konuma taşıdığını söyledi.

Yeni Nesil OSB’ler Gelişmeye Açık

Bahçıvan, Marmara Bölgesi’nde teknolojik altyapıya sahip yeni nesil OSB’lerin kurulmasının gerekliliğine vurgu yaparak, “OSB'ler, sanayicilerin bürokratik işlemler yerine üretime odaklanmasını sağlıyor.” dedi. Bu tür planlı alanların, yerel ve uluslararası rekabet açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Öncülüğü

Yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’na dikkat çeken Bahçıvan, programın sanayinin dijital dönüşümünü hızlandıracağını kaydetti. Ayrıca, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile OSB’lerin çevre dostu üretim altyapısına geçişinin kolaylaşacağını ifade etti.

Marmara Bölgesi’nin Avantajları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın da OSB'lerin Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Aydın, Marmara Bölgesi’nin üretim ve ticaret açısından öncü rol oynadığını belirterek, OSB'lerin sanayicilere geniş olanaklar sunduğunu ifade etti.

Aydın, bu toplantının amacının OSB’lerin ekonomiye katkısını artırmak ve bölgesel kalkınmayı teşvik etmek olduğunu belirtti. Sanayicilerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasının ve üretimde kalitenin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında sanayicilerin katkısının devam edeceğine inandığını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Marmara Bölgesi Organize Sanayi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Marmara Bölgesi Organize Sanayi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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