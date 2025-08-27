MASTOB Başkanı Süral: Turizm sezonunda 65 milyar dolar, 65 milyon turist hedefi ulaşılabilir

MASTOB Başkanı Zafer Süral: Turizm hedefleri ve sezon değerlendirmesi

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, 2024 turizm sezonunu değerlendirerek, bu yıl için belirlenen "65 milyar dolar gelir ve 65 milyon turist" hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

Süral, sezon başındaki tedirginliğin temmuz ayından itibaren geride kaldığını belirterek, otellerin hedeflenen doluluk oranlarına ulaştığını vurguladı. "Enflasyon düşme eğilimine girdi. Bu da misafirlerimizi daha uygun şartlarda ağırlayabilmemizi sağladı" dedi.

Sezonun uzaması ve ek uçak seferleri

Süral, tur operatörlerinden sezonun kasım ayına uzatılmasına yönelik olumlu haberler alındığını ve ek uçak seferleri konulduğunu aktardı. Bu gelişmelerin hedeflere ulaşmada önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kültürel yatırımlar ve yeni pazarlar

Side Antik Kenti nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine kazandırılmasının önemine değinen Süral, tarihin ve kültürel zenginliklerin öne çıkarılmasının turizmi 12 aya yayma hedefi için kritik olduğunu söyledi.

Yeni pazarlarda da ilerleme kaydedildiğini belirten Süral, İngilterenin Side-Manavgat bölgesine ilgisinin arttığını; Polonya, Litvanya, Letonya ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen turist sayılarında yükseliş yaşandığını aktardı.

İç pazar ve maliyetler

İç pazarın güçlendiğine dikkat çeken Süral, giderlerin yüzde 30-35 civarının personel maliyetlerinden oluştuğunu söyledi. Asgari ücret ve kamu zamlarının iç pazar fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar olduğunu belirten Süral, "Ancak şu an döviz ile enflasyon paralel seyrediyor. Bu nedenle iç pazara yansıyan ekstra bir artış beklemiyoruz" diye konuştu.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, turizm sezonuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.