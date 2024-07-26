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Matriks Finansal Teknolojiler İsim Değişikliğini Duyurdu

Matriks, ünvanını Matriks Finansal Teknolojiler olarak değiştirdi ve yeni stratejilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:34
Matriks Finansal Teknolojiler İsim Değişikliğini Duyurdu

Matriks Finansal Teknolojiler Adını Aldı

Matriks, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda önemli bir isim değişikliği kararı aldı. Şirket, "Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanını, "Matriks Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi" olarak güncelledi.

Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar'dan Açıklamalar

Toplantıda, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, şirketin stratejik yönelimlerini ve genişleyen faaliyet alanlarını daha iyi yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen bu değişikliğin önemine vurgu yaptı. Tutar, ayrıca, 2023 yılı hesap dönemine ait genel kurulun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Finansal Performans ve Gelecek Planları

Genel Kurul'da, brüt 20 milyon lira nakit temettü ödemesi ve %150'lük bedelsiz sermaye artışı ile 40 milyon 200 bin lira olan şirket sermayesinin 100 milyon 500 bin liraya çıkarılması kararı alındı. 2024 için bağışların üst sınırı da 4 milyon lira olarak belirlendi.

Matriks Ekosistem Programı Hakkında

Cem Tutar, sürdürülebilir iş modelleri oluşturmak amacıyla geliştirilen Matriks Ekosistem Programı'na dikkat çekerek, "Ekosistem Programı'mız beklentilerimizin ötesinde bir ilgi gördü. 56 ekip ile bire bir görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Kripto Para ve Geri Alım Programları

Tutar, kurucu ortağı oldukları Matriks Algo Solutions'in faaliyetlerinin yüksek ilgi gördüğünü belirtirken, iştirakleri Rootech'in kripto para alanında geliştirdiği projelerle ilgili bilgiler verdi. Ayrıca, halka arz sonrasında yapılan iki geri alım programı kapsamında edinilen toplam hisse adedinin 1 milyon 148 bin 516 olduğunu ifade etti.

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