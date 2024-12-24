Matriks, Girişimcilik Ekosistemine 100 Bin Dolar Yatırım Yapıyor

Matriks, Girişimcilik Ekosistemine 100 Bin Dolar Yatırım Yaptı

Matriks, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla toplamda 100 bin dolar yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar, İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge kapsamında yer alan Counterfake Yazılım Teknolojileri AŞ ve Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri AŞ adlı iki yenilikçi girişime yapıldı. Her biri 50 bin dolar olan bu yatırımların, Matriks'in inovatif projeleri destekleme kararlılığının bir yansıması olduğu belirtildi.

Cem Tutar, Girişim Ekosistemine Dikkat Çekti

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, konu hakkında yaptığı açıklamada, girişimcilik ekosisteminde yer almanın kendileri için özel bir deneyim olduğunu ifade etti. Tutar, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"İTÜ Çekirdek ailesini büyük başarıları için tebrik ederim. Yapılanlar hepimizin geleceğine atılan çok kıymetli tohumlar. Counterfake ve WearTechClub'un parıltılı yolculuğuna katılma fırsatı bulduğumuz için heyecanlıyız. Tüm girişimlerin yolunun açık olmasını dilerim."

Counterfake ve WearTechClub'dan Yorumlar

Counterfake Kurucu Ortağı ve CEO'su Furkan Arslan, Matriks'in stratejik yatırımının, yapay zeka destekli sahte ürün tespiti algoritmalarını daha geniş bir kitleye ulaştıracağını ve AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacağını vurguladı.

WearTechClub'ın kurucusu Özgül Dalkılıç ise bu yatırımın küresel pazarda daha güçlü bir büyüme sağlayacağını belirtti ve Matriks’in desteğini şöyle değerlendirdi:

"Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Matriks’in desteği, sadece finansal bir katkı değil, aynı zamanda güçlü teknolojik altyapısıyla stratejik hedeflerimize ulaşmamız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu."

Matriks Ekosistemini Genişletiyor

Matriks, yenilikçi projelere olan desteğini sürdüren Matriks Ekosistemini Genişletiyor programı ile finansal teknolojiler alanında değer yaratma potansiyeline sahip birey, ekip ve şirketleri bir araya getiriyor. Bu program, finansal teknolojilerde inovasyon yaratma potansiyeline sahip tüm startup girişimlerine açıktır. Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu girişimler, Matriks'in teknik altyapısı ve sektörel uzmanlığı ile yenilikçi fikirlerin buluşmasını sağlayarak, finansal teknolojiler alanında büyük dönüşümlere kapı aralamayı hedefliyor.