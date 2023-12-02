Mayıs ayından bu yana dev artış: Merkez Bankası rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 24 Kasım itibarıyla 1 milyar 771 milyon dolar, net rezervleri ise 6 milyar 82 milyon dolar olarak yükselişe geçti.

TCMB verilerine göre brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 89 milyar 226 milyon dolardan 90 milyar 997 milyon dolar seviyelerine yükselmiştir.





Altın rezervleri 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara, brüt rezervler ise 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolara yükselmiştir. Brüt rezervler böylece 13 Aralık 2013 haftasındaki 135 milyar 964 milyon dolar seviyelerini aşarak rekor kırmıştır.

Net uluslararası rezervler ise bir önceki hafta 28 milyar 986 milyon dolar iken, bu hafta 35 milyar 806 milyon dolara yükselmiştir.





Kur Korumalı Mevduatlarda En Yavaş Gerileme

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyeleri son iki ayın en yavaş düşüşünü kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 24 Kasım ile biten haftada döviz korumalı mevduat 29,2 milyar TL azaldı. Bu dönemde kur korumalı mevduatların toplam değeri 2,7 trilyon TL oldu.