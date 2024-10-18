Meclis'in 2025 Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Belli Oldu

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Takvimi Açıklandı

Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşmelerinin takvimi belli oldu. Dün Meclis Başkanlığına sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Görüşmeler Ekim Ayında Başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 22 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında sunum yapacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Bütçe Görüşmeleri Takvimi

Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakereleri bir ay sürecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri ise 29 Kasım Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

Kamu İdareleri için Görüşme Tarihleri

Komisyonda kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay

5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı

Çalışmalar her gün saat 10.00'da başlayacak. Ayrıca, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 29 Kasım Cuma günü ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşmelerin ardından 2025 yılı bütçesinin aralık başında TBMM Genel Kurulu'na gelmesini bekliyor.