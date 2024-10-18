Meclis'in 2025 Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Belli Oldu

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Takvimi Açıklandı
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşmelerinin takvimi belli oldu. Dün Meclis Başkanlığına sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Görüşmeler Ekim Ayında Başlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 22 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında sunum yapacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.
Bütçe Görüşmeleri Takvimi
Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakereleri bir ay sürecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri ise 29 Kasım Cuma günü tamamlanması planlanıyor.
Kamu İdareleri için Görüşme Tarihleri
Komisyonda kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şu şekilde belirlenmiştir:
- 31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay
- 5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı
- 6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı
- 7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- 8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
- 12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı
- 13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- 14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı
- 15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı
- 18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- 19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı
- 20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı
- 21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı
- 22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı
- 25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı
- 26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- 27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- 28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı
- 29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı
Çalışmalar her gün saat 10.00'da başlayacak. Ayrıca, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 29 Kasım Cuma günü ele alınacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşmelerin ardından 2025 yılı bütçesinin aralık başında TBMM Genel Kurulu'na gelmesini bekliyor.