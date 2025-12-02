Mehmet Şimşek, TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner'i Kabul Etti

Görüşme ve katılımcılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette Bakan Yardımcıları Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ve Zekeriya Kaya, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı hazır bulundu. Heyette ayrıca TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ve TŞOF Genel Müdürü Sezgin Cüneyt Yeşilkaya yer aldı.

Talepler ve değerlendirmeler

Taksi, minibüs, servis ve özel halk otobüsü esnafının talepleri doğrudan iletildi. Toplantıda; büyükşehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taksi, minibüs ve servis esnafını doğrudan ilgilendiren basit usulden gerçek usule geçiş ön gören karar, özel halk otobüsçüsü esnafının gelir desteğinin artırılması talebi ile mevcut vergi uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler ve çözüm önerileri ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Bu konular TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından Bakan Şimşek'e kapsamlı şekilde aktarıldı.

Değerlendirme ve kararlılıklar

Sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla istişare ve temasları kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesiyle görüşmelerin süreceği vurgulandı. TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Bakan Şimşek'in konulara gösterdiği ilgi, çözüm odaklı yaklaşım ve hassasiyetten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Esnafımızın ayakta kalması, sektörün geleceği için önceliğimizdir sözleriyle Yiğiner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e nazik kabulleri, ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

