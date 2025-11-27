Mekap’e OSB Yıldızları Ödülü: 2024’te İstihdamı %55 Arttı

Mekap, OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları araştırmasında 2024’te çalışan sayısını %55 artırarak OSB’lerde en çok istihdam sağlayan firmalardan biri olarak ödül aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:15
Mekap, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması kapsamında, OSB’lerde istihdamını en çok artıran firmalar arasında gösterilerek plaketle ödüllendirildi.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, OSB başkanları ve çok sayıda sanayicinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 12 farklı kategoride 120 firma ödül aldı. Mekap Yönetim Kurulu Üyesi Seçuk İskender plaketini Mehmet Fatih Kacır’dan teslim aldı.

Mekap’in İstihdam Performansı

Türkiye’nin önde gelen iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, 2024 yılında çalışan sayısını %55 artırarak OSB’lerdeki istihdam gücüne kayda değer katkı sağladı. Bu performans, şirketi OSB’lerde en çok istihdam artıran firmalar arasında öne çıkardı.

OSBÜK’ün Değerlendirmesi

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, törende yaptığı konuşmada OSB’lerdeki başarıların Türkiye ekonomisine katkılarına vurgu yaptı. Kütükcü, araştırmaya katılan firmaların cirolar, ihracat, Ar-Ge harcamaları ve istihdam gibi alanlarda önemli artışlar kaydettiğini belirterek, Mekap gibi şirketlerin Türkiye sanayisinin güçlenmesine destek verdiğini ifade etti.

