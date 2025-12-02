Memet Aslan: Yeni Kalkınma Seferberliği Van’dan Başlatılmalı

Memet Aslan: "Yeni kalkınma seferberliği Van’dan başlatılmalıdır"

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kalkınma seferberliğini tarihî bir fırsat olarak değerlendirerek, bu dönüşüm hamlesinin ilk adımının Van’dan atılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine yönelik yaptığı açıklamada, hiçbir sektörün ve bölgenin ihmal edilmediğini vurgulayarak, "Hiçbir sektörümüzü ihmal etmeden, hiçbir şehrimizi ve bölgemizi geride bırakmadan topyekûn yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz. Ülkemizin önündeki yeni fırsatları değerlendirerek sanayileşmeye hız kazandıracağız. Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 350 bin hektara ulaştıracağız. Hem mevcut organize sanayi bölgelerimiz hem de yeni mega endüstriyel bölgelerin demir yolu bağlantıları ile limanlara erişimini sağlayacağız" demişti.

Van için Beklenti ve Hazırlık

Erdoğan’ın açıklamaları Van’da geniş yankı buldu. Aslan, bu mesajların bölge için son derece önemli olduğunu belirterek, yeni kalkınma hamlesinin hayata geçirilmesinde bölgesel fırsatların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın "hiçbir şehir geride kalmayacak" sözünü umut verici bulduğunu ifade eden Aslan, kalkınma seferberliğinin Van’dan başlatılması gerektiğini ısrarla vurguladı.

Aslan, kentin genç nüfusu, geniş yatırım alanları, İran ve Orta Asya pazarlarına açılan stratejik konumu, lojistik avantajları ve yükselen üretim kapasitesiyle yeni sanayi koridorlarının güçlü bir halkası olmaya hazır olduğunu belirtti. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Van, Doğu Anadolu’nun üretim üssü olma potansiyeline sahip. Yatırımların desteklenmesi hâlinde hem istihdam hem ihracat noktasında büyük bir sıçrama yaşanabilir. Devletimizin yeni kalkınma vizyonunda Van’ın hak ettiği yeri almasını istiyoruz".

Demir Yolu ve Lojistik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OSB’lerin liman ve demir yolu bağlantılarının güçlendirileceğine dair açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Aslan, Van’ın özellikle demir yolu ulaşımı konusunda önemli bir adım beklediğini belirtti. Van OSB’ye demir yolu bağlantısının sağlanmasının, bölge sanayicisi için maliyet avantajı ve rekabet gücü anlamına geleceğini kaydetti.

Aslan, Türkiye’nin ekonomide yeni bir döneme girdiğini ve Doğu Anadolu’nun sanayileşme sürecine daha fazla dahil edilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını ifade ederek, "Doğu sanayileşirse Türkiye kazanır. Bu kalkınma hamlesinin Van’a güç vereceğine inanıyoruz" dedi. Devletin yeni yatırım politikalarının hızla uygulanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) BAŞKANI MEMET ASLAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI YENİ KALKINMA SEFERBERLİĞİNİN TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT OLDUĞUNU BELİRTEREK, BU BÜYÜK DÖNÜŞÜM HAMLESİNİN İLK ADIMININ VAN’DAN ATILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.