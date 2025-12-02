Menteşe Belediyesi'nden Yağmur Suyu Hasadı: Aylık 300 Ton Su Tasarrufu

Menteşe Belediyesi, yağmur suyu hasadı sistemiyle Temizlik İşleri araçlarında aylık ortalama 300 ton su tasarrufu sağlıyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:53
Menteşe Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği yeni uygulama ile dikkat çekiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait araçlar, gerekli filtreleme süreçlerinden geçirilen yağmur suyuyla yıkanıyor; böylece hem su tüketimi azalıyor hem de çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor.

Uygulamanın Teknik İşleyişi

Belediyeye ait 250 m çatı alanına sahip yapıda, yağmur suları saçaklardan oluklara yönlendirilerek özel bir hat vasıtasıyla toplama tankına aktarılıyor. Tankta biriken su, yapılan filtreleme işlemlerinin ardından araç yıkamada kullanılabilecek kaliteye getiriliyor. Bu sistem, atık su oluşumunu azaltırken şebeke suyu kullanımını da düşürüyor.

Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin yıllık ortalama yağış miktarı en yüksek illerinden biri olan Muğla’da yağmur suyunun değerlendirilmesi, su kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Kurduğumuz sistem sayesinde aylık ortalama 300 ton su tasarrufu sağlıyoruz. Böylece hem belediye bütçesine katkı sağlanıyor, hem de iklim kriziyle mücadelede örnek bir uygulama ortaya koyuyoruz. Geri dönüştürülebilir kaynakların değerlendirilmesi, atıkların azaltılması, suyun korunması ve sürdürülebilir belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğal kaynakların her geçen gün daha değerli hâle geldiği günümüzde, suyun yaşam için vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinciyle hareket ediyor; kentimizin geleceğini korumayı hedefleyen projelere öncülük etmeye devam ediyoruz"

Projeyle elde edilen tasarruf, belediye hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği hedeflerine katkı sunuyor. Uygulama, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve kaynak yönetimi politikalarına örnek teşkil ediyor.

