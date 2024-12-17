Mercedes-Benz, Almanya'da 95 km/s Hızla Otonom Sürüş Onayı Aldı

Mercedes-Benz, 95 Km/s Hızla Otonom Sürüş Onayı Aldı

Alman otomotiv devlerinden Mercedes-Benz, Almanya'da saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş için resmi onay aldı. Bu gelişme, Mercedes’in S-Serisi ve EQS modellerinde, Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından belirli şartlar altında onaylanan bir otonom sürüş sistemi ile mümkün oldu.

Drive Pilot ile Yeni Bir Dönem

Şirketin geliştirdiği "Drive Pilot" adını verdiği Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi, 2025 yılında satışa sunulması beklenen otomobillerde oto yollar üzerinde 95 km/s hıza kadar önündeki aracı takip etme yeteneği sunacak. Mercedes-Benz, bu teknolojiyi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda kullanabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fiyat ve Güncelleme İmkanları

Açıklamaya göre, S-Serisi ve EQS modellerinde Drive Pilot sistemi için başlangıç fiyatı, KDV dahil 5 bin 950 avro olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, halihazırda bu teknoloji ile donatılmış araçlar için ücretsiz güncelleme imkanı sunulacak.

Mercedes-Benz Pazar Lideri Olma Yolunda

Bugüne kadar, Mercedes-Benz araçlarında Drive Pilot sisteminin maksimum kullanabileceği hız saatte 60 kilometre olarak sınırlıydı. KBA'nın onayı ile birlikte, Mercedes-Benz, Almanya’da Seviye 3 kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olarak öne çıkmayı hedefliyor. Rakipleri arasında bulunan BMW ise, şu an için sürücünün oto yolda 60 kilometre hıza kadar sorumluluğunu devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sistemi sunuyor.

Otonom Sürüş Seviye Sistemi

Otomobil endüstrisinde otonom sürüş sistemleri, 0'dan 5'e kadar numaralandırılmaktadır. Bu sistemlerin en gelişmişi ise Seviye 5 olarak tanımlanıyor. Günümüzde piyasadaki çoğu araç, en fazla Seviye 2 sistemini karşılayabilmekte.