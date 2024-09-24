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Merkez Bankası'nın TL Depo Alım İhalesi: 12 Milyar Lira Teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif yapıldı. Faiz oranları ise yüzde 49,99 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:01
Merkez Bankası'nın TL Depo Alım İhalesi: 12 Milyar Lira Teklif

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde dikkat çekici bir teklif aldı. İhale kapsamında toplam teklif tutarı 12 milyar lira olarak belirlendi.

İhale Detayları

Bugün düzenlenen ihalede, 20 milyar lira tutarında TL depo alım işlemi için minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Bu durumu değerlendirildiğinde, piyasalardaki likidite durumunun ve faiz oranlarının öneminin bir kez daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

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