Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı ve enflasyondaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:39
Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Merkez Bankası Faiz Oranlarında Değişiklik Yapmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 2023 yılı Temmuz ayındaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Toplantı Sonuçları ve Enflasyon Gelişmeleri

Kurul, başkan Yaşar Fatih Karahan liderliğindeki toplantısında, aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın devam ettiğini belirtti. Duyuruda, “Öncü göstergeler, Temmuz ayında aylık enflasyonun, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar neticesinde geçici olarak yükselebileceğine işaret etmektedir.” denildi.

Enflasyonist Baskılar ve Beklentiler

Yüksek seyir izleyen hizmet enflasyonu, fiyatlama davranışları ve gıda fiyatlarındaki artışların enflasyon beklentilerini etkilediği ifade edildi. Araştırmalara göre, yurt içi talep enflasyonist düzeyde kalmaya devam ederken, yakın döneme ilişkin göstergeler bir yavaşlamanın işaretlerini veriyor.

İhtiyatlı Durumun Sürekliliği

Kurul ayrıca, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerine dikkat çekerek, “Enflasyonda belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.” vurgusunu yaptı. İzleme süreci, krediler ve iç talep üzerindeki etkiler dikkate alınarak sürdürülmesi planlanıyor.

Likidite ve Finansal Koşulların İzlenmesi

Kurul, likidite koşullarını ve makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para kredilere yönelik önlemler aldığını duyurdu. Duyuruda, “Kurul, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede kararlarını alacaktır.” ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ise 5 iş günü içerisinde yayımlanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun