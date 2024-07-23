Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Merkez Bankası Faiz Oranlarında Değişiklik Yapmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 2023 yılı Temmuz ayındaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Toplantı Sonuçları ve Enflasyon Gelişmeleri

Kurul, başkan Yaşar Fatih Karahan liderliğindeki toplantısında, aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın devam ettiğini belirtti. Duyuruda, “Öncü göstergeler, Temmuz ayında aylık enflasyonun, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar neticesinde geçici olarak yükselebileceğine işaret etmektedir.” denildi.

Enflasyonist Baskılar ve Beklentiler

Yüksek seyir izleyen hizmet enflasyonu, fiyatlama davranışları ve gıda fiyatlarındaki artışların enflasyon beklentilerini etkilediği ifade edildi. Araştırmalara göre, yurt içi talep enflasyonist düzeyde kalmaya devam ederken, yakın döneme ilişkin göstergeler bir yavaşlamanın işaretlerini veriyor.

İhtiyatlı Durumun Sürekliliği

Kurul ayrıca, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerine dikkat çekerek, “Enflasyonda belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.” vurgusunu yaptı. İzleme süreci, krediler ve iç talep üzerindeki etkiler dikkate alınarak sürdürülmesi planlanıyor.

Likidite ve Finansal Koşulların İzlenmesi

Kurul, likidite koşullarını ve makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para kredilere yönelik önlemler aldığını duyurdu. Duyuruda, “Kurul, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede kararlarını alacaktır.” ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ise 5 iş günü içerisinde yayımlanacaktır.