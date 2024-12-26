Merkez Bankası Rezervleri 156,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB Rezervlerinde Dikkat Çeken Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Aralık haftasında toplam rezervlerinin 156 milyar 194 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalış gösterdi.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

Açıklanan veriler doğrultusunda, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bu dönemde 5 milyar 787 milyon dolar azalarak 92 milyar 388 milyon dolar seviyesine geriledi. 13 Aralık itibarıyla brüt döviz rezervleri 98 milyar 175 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Altın rezervlerinde de bir düşüş yaşandı. 20 Aralık itibarıyla altın rezervleri 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 63 milyar 806 milyon dolar seviyesine indi.

Sonuç olarak, TCMB’nin toplam rezervleri 20 Aralık haftasında 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara gerileyerek önemli bir azalma kaydetti.

2023 Yılı İçinde Rezerv Cari Gidişatı

TCMB rezervlerinin 2023 yılı boyunca gösterdiği trend ise dikkat çekiyor. Aşağıda, Ocak 2023'ten itibaren rezervlerin durumu yer almaktadır: