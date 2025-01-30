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Merkez Bankası Rezervleri 167,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

TCMB, 24 Ocak itibarıyla toplam rezervlerini 167,6 milyar dolara çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:53
Merkez Bankası Rezervleri 167,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Merkez Bankası'ndan Tarihi Rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ocak haftasında toplam rezervlerini 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu veri, Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleriyle ortaya çıktı.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Artış

24 Ocak itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 537 milyon dolar artış göstererek 99 milyar 328 milyon dolara ulaştı. Önceki hafta bu rakam 96 milyar 791 milyon dolar düzeyindeydi.

Aynı dönemde, altın rezervleri de 1 milyar 721 milyon dolar artışla 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi. Böylece TCMB’nin toplam rezervleri, 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak önemli bir sıçrama yapmış oldu.

Ocak 2023'ten Bu Yana Rezerv Değişimleri

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana aşağıdaki gibi değişiklikler göstermiştir:

  • 27.01.2023: Toplam Rezervler 127.139 milyon dolar
  • 24.02.2023: Toplam Rezervler 121.170 milyon dolar
  • 31.03.2023: Toplam Rezervler 122.423 milyon dolar
  • 24.01.2024: Toplam Rezervler 167.560 milyon dolar

Merkez Bankası, önümüzdeki süreçte bu artışların sürdürülebilir olmasını ve ekonomik istikrarı sağlamayı hedefliyor.

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