Bist 100
10.557,3 1%
DOLAR
32,2 -0,11%
EURO
35,07 0,33%
ALTIN
2.412,48 0,51%

Merkez Bankası rezervleri artıya geçti: 1.5 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, swap hariç net rezervlerinin pozitife geçtiği açıklandı. Merkez Banka rezervleri, Mart sonu itibari ile görülen iyileşme ile 31 Mayıs Cuma günü pozitife geçti ve swap hariç rezervler 1.5 milyar dolara çıktı.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 15:30
Merkez Bankası rezervleri artıya geçti: 1.5 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 6.5 milyar dolarlık iyileşme gösterdi ve artıya yani pozitife geçti. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve uygulanan politikaların da etkisi ile Merkez Bankası rezervleri, eksi değerden artıya yükseldi ve1.5 milyar dolara ulaştı.

TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024 tarihinde eksi 65 milyar dolar düzeyindeydi. 31 Mayıs ile biten haftada ise net rezervler 1.5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası’nın brüt rezevleri ise 123.1 milyar dolardan 143.6 milyar dolara çıktı.

İLGİLİ HABERLER

TCKN 0,2,4,6,8 olanlar Dikkat! 6 Haziran’da IBAN’a bakmak yetiyor

Elektrik ve su faturalarında yeni dönem! Ödemeler artık böyle olacak

Sabah 10.00'da açıklandı! Emekli ve memurlara hak ettiği zam onaylandı

Marketler kurbanlık satışını başlattı! A101, Migros, CarrefourSA kurbanlık fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Devlet Su İşleri kamu personeli alımını başlattı! En az ilkokul mezunu 18-35 yaş arası

TEDAŞ personel alımı duyuruldu! Başvuru şartları ve kadrolar Resmi Gazete'de

Elektrik ve su faturalarında yeni dönem! Ödemeler artık böyle olacak

TCKN 0,2,4,6,8 olanlar Dikkat! 6 Haziran’da IBAN’a bakmak yetiyor

Marketler kurbanlık satışını başlattı! A101, Migros, CarrefourSA kurbanlık fiyatları

3 gün içinde başvuran emekliye 18.000 TL ikramiye! Bayram öncesi ilaç gibi gelecek

Sabah 10.00'da açıklandı! Emekli ve memurlara hak ettiği zam onaylandı

Altın fiyatlarının 12 aylık akıbeti ortaya çıktı! Bu rakama fırlayacak

36 ilde evi olmayana TOKİ'den müjde! 120 ay vadeli ucuz konut satıı başlıyor

Sürücüler o tarihe dikkat! Yakıtta indirimin feriştahı geliyor

Bakanlıktan ihtiyaç sahiplerine 7.608 TL yardım! İki şartla hesaplara yatırılacak

KPSS puanı olmayana iş kapısı açıldı! Büyükşehir Belediyesine personel alımı yapılacak