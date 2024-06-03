Merkez Bankası rezervleri artıya geçti: 1.5 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 6.5 milyar dolarlık iyileşme gösterdi ve artıya yani pozitife geçti. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve uygulanan politikaların da etkisi ile Merkez Bankası rezervleri, eksi değerden artıya yükseldi ve1.5 milyar dolara ulaştı.

TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024 tarihinde eksi 65 milyar dolar düzeyindeydi. 31 Mayıs ile biten haftada ise net rezervler 1.5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası’nın brüt rezevleri ise 123.1 milyar dolardan 143.6 milyar dolara çıktı.