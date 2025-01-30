Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı: 167 Milyar Doları Aştı

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 24 Ocak haftasında toplam rezervlerini bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artırarak 167 milyar 560 milyon dolara çıkardı. Bu artış, Merkez Bankası'nın tarihindeki en yüksek seviyedir.

Rekor Seviyeler

Bu rekor düzey, piyasalarda olumlu bir etki yaratarak ekonomideki güvenin artmasına katkıda bulunuyor. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın rezerv yönetim stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulandığına dikkat çekiyor.