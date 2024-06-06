Merkez Bankası rezervlerinde artış: 1.4 milyon dolarlık arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor. TCMB’nin haftalık istatistiksel verilerine göre, 31 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre rezervlerde 1.4 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti. Bu artışla beraber Merkez Bankası rezervleri 143.6 milyar dolara çıktı.

Brüt döviz rezervlerinde artış, 1.1 milyar olarak kaydedildi. Böylece brüt döviz rezervleri 83.9 milyar dolara çıktı. Altın rezervlerinde ise aynı haftada 264 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Son durumda Merkez Bankası’nın altın rezervleri 59.7 milyar dolara yükseldi.