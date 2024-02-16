Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Uygun fiyatlı arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların müjdeli haber Milli Emlak tarafından duyuruldu. Milli Emlak 190,71 metrekarelik arsayı 4440 TL’lik teminat bedeliyle satışa çıkardı. İhale bedelinden ihale tarihine kadar tüm detayları paylaşan Milli Emlak, Ankara'nın Güdül ilçesinde uygun fiyatta arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak tarafından duyurulan Ankara’nın Güdül ilçesindeki arsa satışının detayları…

14.800 TL İHALE BEDELİ İSTENİYOR

Ankara’nın Güdül ilçesinde satışa çıkartılacak olan bu arsa için istenilen tahmini ihale bedeli ise 14.800 TL olarak belirtildi. 190,71 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan bu arsanın 22 Şubat 2024 tarihinde ihale usulü satışı gerçekleşecek. Sizler de 190,71 metrekarelik bir arsaya sahip olmak istiyorsanız, 6 gün sonra gerçekleşecek bu ihaleyi kesinlikle kaçırmayın!





SAAT 09:30’DA İHALE GERÇEKLEŞECEK

Ankara’nın Güdül ilçesinde satışa yapılacak olan bu arsa için 22 Şubat 2024 tarihi belirlendi. İhale saati 09:30 olarak belirtilmişken, ihale yeri ise Ankara'nın Güdül ilçesi olarak duyuruldu.