Bist 100
9.273,99 0%
DOLAR
30,83 0,33%
EURO
33,11 -0,35%
ALTIN
1.988,71 0,45%

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara Milli Emlak güzel bir duyuru paylaştı. 190,71 metrekare arsayı 4.440 TL teminat bedeliyle satışa çıkaracak. İhale için son 6 gün kaldı. İşte Milli Emlak tarafından Ankara’nın Güdül ilçesinde satışa çıkartılan 190,71 metrekarelik arsa satışının detayları…

Yayın Tarihi: 16.02.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:23
Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Uygun fiyatlı arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların müjdeli haber Milli Emlak tarafından duyuruldu. Milli Emlak 190,71 metrekarelik arsayı 4440 TL’lik teminat bedeliyle satışa çıkardı. İhale bedelinden ihale tarihine kadar tüm detayları paylaşan Milli Emlak, Ankara'nın Güdül ilçesinde uygun fiyatta arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak tarafından duyurulan Ankara’nın Güdül ilçesindeki arsa satışının detayları…

14.800 TL İHALE BEDELİ İSTENİYOR

Ankara’nın Güdül ilçesinde satışa çıkartılacak olan bu arsa için istenilen tahmini ihale bedeli ise 14.800 TL olarak belirtildi. 190,71 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan bu arsanın 22 Şubat 2024 tarihinde ihale usulü satışı gerçekleşecek. Sizler de 190,71 metrekarelik bir arsaya sahip olmak istiyorsanız, 6 gün sonra gerçekleşecek bu ihaleyi kesinlikle kaçırmayın!

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

SAAT 09:30’DA İHALE GERÇEKLEŞECEK

Ankara’nın Güdül ilçesinde satışa yapılacak olan bu arsa için 22 Şubat 2024 tarihi belirlendi. İhale saati 09:30 olarak belirtilmişken, ihale yeri ise Ankara'nın Güdül ilçesi olarak duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

Sihirli Annem oyuncusunun şoke eden değişimi! Mum gibi eridi, kimse tanıyamadı

Sihirli Annem oyuncusunun şoke eden değişimi! Mum gibi eridi, kimse tanıyamadı

Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! O bankadan yüz binlerce lira ödeme çıktı

Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! O bankadan yüz binlerce lira ödeme çıktı

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı
2
Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı
3
Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu
4
Dolarda fırtınalar koparacak tahmin geldi! Selçuk Geçer 32 TL birden artacak diyerek tarih verdi!
5
425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde
6
Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor
7
Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! O bankadan yüz binlerce lira ödeme çıktı

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

Masaya geldiği gibi biten imam bayıldı tarifi! Minik porsiyonlarla hemen bitecek

Sihirli Annem oyuncusunun şoke eden değişimi! Mum gibi eridi, kimse tanıyamadı

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Bu dev ortaklık, BYD’yi zor durumda bıraktı! Bu araba 297 bin TL’ye satılıyor

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu