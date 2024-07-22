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Merkezi Yönetim Borç Stoku 7,8 Trilyon Lira Seviyesine Ulaştı

Merkezi yönetim borç stoku 7 trilyon 884,5 milyar lira olarak belirlendi, detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:36
Merkezi Yönetim Borç Stoku 7,8 Trilyon Lira Seviyesine Ulaştı

Merkezi Yönetim Borç Stoku Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran 2023 tarihli verilerine göre, merkezi yönetimin brüt borç stoku rakamını kamuoyuna duyurdu.

Brüt Borç Stoku Rakamları

Brüt borç stoku haziran ayı itibarıyla 7 trilyon 884,5 milyar lira olarak kaydedildi. Bu rakam, Türkiye'nin mali durumu açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Borç Stokunun Dağılımı

Verilere göre, toplam brüt borç stoku içinde 3 trilyon 166,4 milyar lira Türk Lirası cinsinden iken, 4 trilyon 718,1 milyar lira döviz cinsinden borçlardan oluşmaktadır. Bu durum, ülkenin döviz cinsinden borca olan bağımlılığını göstermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu verileri, Türkiye'nin ekonomik görünümü hakkında önemli bilgiler sunmakta ve mali yönetimi konusunda dikkat çekici bir tablo ortaya koymaktadır.

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