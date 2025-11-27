Mersin 12 Basamak Yükseldi: SEGE'ye Göre Ekonomide 13'üncü İl

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo Ekonomik Gelişme Endeksi (SEGE) Rapora göre Mersin'in 12 basamak birden yükselerek Türkiye'nin en gelişmiş 13'üncü ili konumuna geldiğini açıkladı.

Toplantı ve yürütülen çalışmalar

MTSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından söz alan Başkan Çakır, kasım ayında oda tarafından yürütülen çalışmaları özetleyip ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

SEGE verileri ve yükselişin boyutları

Çakır, SEGE Raporu'nun 8 ana başlık ve 52 değişken üzerinden hazırlandığını belirterek, Mersin'in 81 il içinde 25'inci sıradan 13'üncü sıraya yükseldiğini vurguladı. Çakır, "Göreve geldiğimizden bu yana Mersin’in yüksek potansiyelini her fırsatta dile getirdik. Kentimizi bu noktaya taşıyan etmenlerin arkasında bizler varız, iş dünyasının çabası var. Ortak akılla doğru planlamalar yaparsak ilk sıralara çıkacak durumdayız. Hepimiz tek vücut olup aynı hedefe kürek çekmeliyiz" dedi.

Güçlü alanlar

Raporda yer alan alanlar demografi, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesi, erişilebilirlik, mali durum ve yaşam kalitesi olarak sıralandı. Çakır, Mersin'in genel ortalamada 13'üncü olmasına karşın rekabet ve yenilikçilik, mali durum, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi başlıklarında ilk 8 il arasında yer aldığını belirtti. Öne çıkan verilere göre:

Kişi başına vergi ödeme sıralamasında 5'inci, erişilebilirlikte 9'uncu sıradayız. İhracat rakamları, imalat sanayi payı, enerji tüketimi, yabancı sermayeli şirket sayısı, Ar-Ge harcamaları, teşvik belgeli yatırımlar ve turizm yatak kapasitesi gibi kriterlerde rekabet ve yenilikçilikte Türkiye 9'uncusu konumundayız. Turizmde sertifikalı yatak sayısı ve ihracatta 7'nci, tarımda ise Türkiye tarım üretiminin yüzde 3,8'ini karşılayarak 4'üncü sırada yer alıyoruz. Çakır ayrıca yabancı sermaye çekme kapasitesinin arttığını, orta-yüksek teknoloji sektörlerinde istihdamın yükseldiğini ve güçlü dış ticaret göstergelerine sahip olunduğunu kaydetti.

Eksikler ve yatırım ihtiyaçları

Çakır, raporun zayıf alanlara da işaret ettiğini belirterek eğitim ve sağlık alanlarındaki eksiklikleri vurguladı. "Eğitimde 2017’ye göre 5 basamak yükselmiş olsak da okullaşma oranı ve öğretmen sayısı gibi konularda eksiklerimiz var. Bu alanda iş dünyası olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Sağlıkta ise hastane sayısı ve hekim sayısı gibi konularda açıklarımız var" dedi.

Çakır, Mersin'in son 10 yılda geçici koruma altındaki sığınmacılardan depremzedelere kadar yüzbinlerce kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, SEGE çalışmasının kamu yatırımlarının bilimsel verilere göre planlanmasını sağlamayı amaçladığını söyledi. "Bu eksiklerin devlet tarafından görüleceğine inanıyoruz. MTSO olarak bu eksiklerin takipçisi olacağız. Mersin’i geleceğe birlikte hazırlamak, bu kente borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

