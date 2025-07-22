Mersin'de Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen ejder meyvelerinin hasatı başladı. Bu yıl yaklaşık 150 dönümlük arazide yetiştirilen ejder meyveleri, yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olma amacıyla seralarda toplandı.

Calidad Resmi: Ejder Meyvesi Fiyatı

Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen ve Türkiye'de "Pitaya" adıyla tanınan meyveler, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı. Meyveler, boy ve renklerine göre ayrıldıktan sonra sandıklara yerleştiriliyor ve kilogram fiyatı 200 lira olarak belirleniyor.

Üreticinin Beklentileri

Üretici Taner Yılmaz, iki dönümlük serasından yaklaşık 9 ton rekolte beklediğini aktardı. Yılmaz, ejder meyvesinin yetiştirme sürecinin zorluğuna dikkat çekerek, "Meyvenin bakımı zor ve meşakkatli ama bir o kadar da zevkli. Eğer iyi bakılırsa hasat, aralık ayının ikinci haftasına kadar devam ediyor. Bu yıl iyi fiyat ortalaması bekliyoruz," dedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi. İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla yaklaşık 150 dönümlük örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi. İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla yaklaşık 150 dönümlük örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.