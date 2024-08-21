Mersin'de Guava Meyvesi Hasadı Başladı

Mersin'de Guava Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, tropikal bir meyve olan guavanın hasadı başladı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent, 12 yıl önce limona alternatif olarak guava yetiştirmeye karar vermişti. Bu meyve, 10 dönümlük bir arazide yer alan 700 guava ağacından özenle hasat edilmeye başlandı.

Hasat Süreci ve Pazar Rehberi

Mustafa Levent, hasat sürecinin kasım ayına kadar devam etmesini beklediklerini belirtti. Yaklaşık 7 ton guava ürününün elde edileceğini ifade eden Levent, guavanın dalından taze olarak yenen bir meyve olduğunu açıkladı. "Hasadı çok kolay, çünkü limon ağaçlarında olduğu gibi dikenleri yok," dedi.

Toplanan guavalar, kilogramı 25 liradan satışa sunuluyor. Ancak, Levent, 50 lira üzerindeki fiyatlarla ürün vermediğini, insanların bu meyveden kolayca yararlanabilmesini arzuladığını vurguladı.

Guava ve Sanayi

Levent, guavanın dünya genelinde en büyük kullanım alanının meyve suyu ve reçel sanayi olduğunu belirterek, dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye'deki büyük dondurma firmalarına ürün verdiklerini ve memnuniyet aldıklarını dile getirdi. Levent, böyle güzel bir meyveyi ülkesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.