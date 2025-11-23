Mersin'de Leklek Fasulyesi Canlanıyor: 15 Üreticiye 150 Kilo Tohum Desteği

Mersin Büyükşehir, Gülnar Şeyhömer'e 15 üreticiye 150 kilo Leklek Fasulyesi tohumu vererek yerel tohumları yaşatıyor; bölgede yıllar sonra ilk hasat yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:20
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar’a özgü Leklek Fasulyesi üretimini artırmak için 15 üreticiye 150 kilo tohum desteği sağladı. Verilen destekle bölgede yıllar sonra ilk hasat gerçekleştirildi.

Yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir üretim hedefi

Belediye, kent genelinde yerel tohumların korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gülnar’ın Şeyhömer Mahallesinde sadece bu bölgede yetişen "Leklek Fasulyesi" için tohum desteği verdi. Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması projesi çerçevesinde dağıtılan 150 kilo tohum ile üretim yeniden canlandırıldı ve ilk hasat başarıyla yapıldı.

Proje açıklamaları ve yerel tepkiler

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile hem atalık tohumların gelecek nesillere aktarılması hem de üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye’de yalnızca Gülnar’ın Şeyhömer Mahallesi’nde yetişen Leklek Fasulyesi, bölgenin önemli yerel değerleri arasında yer alıyor.

Proje kapsamında görev yapan ziraat teknikeri Ali Karakış şunları söyledi: "2020’de buğday, 2023’te nohut dağıttık. Bu yıl da Leklek Fasulyesi için çalışma gerçekleştirdik. Üreticilerimize 150 kilogram tohum desteği sağladık. Bu proje sayesinde yalnızca bu mahallede yetişen Leklek Fasulyesinin kaybolmasının önüne geçiyoruz. Üretimi artırarak ata tohumlarımızı geleceğe aktarıyoruz"

Şeyhömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar destekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Atalarımızdan kalan Leklek Fasulyemiz bitme noktasına gelmişti. Sadece bu bölgede yetiştiği için çok değerli. Vahap Başkanımızın verdiği tohum desteğiyle üretim yeniden arttı. Kendisine çok teşekkür ederiz"

Üreticilerden Halim Beyaz ise ürünün ekonomik önemine dikkat çekti: "Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarına önem veriyor. Leklek Fasulyesi Türkiye’de yalnızca bu yörede yetişen bir ürün. Üretimi artırdıkça ticari getirisi çok daha yüksek oluyor. Destekleri için teşekkür ederiz"

