Metro marketlerde çok az öde kampanyası başlatıldı! 22 Şubat son gün

Metro marketler çok al az öde kampanyası ile birlikte dondurulmuş patates, yumurta, tereyağı, salça, zeytin yağ, sosis, çiğ köfte, şampuan gibi ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. Metro marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar 19 Ocak 22 Şubat 2024 tarihleri arasında uygun fiyatlarla bir çok ürünü satın alabilecek. Metro marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda %10 oranında varan indirim kampanyası da sizleri bekliyor. İşte Metro market çok az az öde kampanyasını detayları...

METRO MARKET TOPTAN ALIM İŞLEMLERİNDE ÇOK UYGUN FİYATLAR SİZLERİ BEKLİYOR

Metro marketler 19 Ocak 2024 tarihinde evlerinde temel gıda ve temel hijyen ürünler stoklamak isteyen vatandaşlara harika bir kampanya duyurdu. Kampanya doğrultusunda aynı üründen birden fazla satın alacak olan vatandaşlar, indirimli şekilde diğer ürünlerden yararlanabilecek. Başlatılan kampanya doğrultusunda 30'lu yumurta bir paket 143,90 TL'ykeni ikili pakette tanesi 136,70 TL’ye, beşli pakette ise tanesi 129,50 TL’ye tekabül ediyor. Aynı şekilde İçim tereyağı 1 kg tek alımlarda 289,90 TL'yken, ikili alımlarda 275,45 TL’ye, üçlü alımlarda ise 260,90 TL’ye tekabül ediyor.

Bu ürünlerin yanı sıra Metro marketlerde çiğ köfte, dana sosis, doğranmış domates, lavaş, zeytinyağı, domates salçası, biber salçası gibi ürünlerde çok az önce kampanyası ile satışa çıkarıldı. Vatandaşlar 20 Şubat tarihine kadar Metro marketlerde başlatılmış olan bu kampanyadan yararlanabilecek.

ŞAMPUAN VE TEMEL HİYJEN ÜRÜNLERİNDE DE İNDİRİM KAMPANYASI SÖZ KONUSU

Metro marketler sadece temel gıda ürünlerinde değil, şampuan ve temel hijyen ürünlerinde de çok az öde kampanyasını başlattı. Kampanya doğrultusunda Clear şampuan çeşitleri 350 ml bir adet alımında 102,50 TL, ikili alımda 82 TL, üçlü alımda ise 76,90 TL’ye düşüyor. Pantane şampuanlar 350 ml bir adet alımda 85 TL, ikili alımlarda 75 TL, üç adet alımda 64,45 TL, altı adet alımlarda ise 55,45 TL’ye düşüyor. Son olarak Dove Cream Bar sabun 90 gr bir adet alımda 32,50 TL, iki adet alımda 25,90 TL, üç adet alımda ise 23,75 TL’ye düşecek.















































