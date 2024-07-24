Metro Türkiye'den Sürdürülebilir Balıkçılık Projesi: Premium Levrek ve Çipuralar Tanıtıldı

Metro Türkiye’nin Premium Levrek ve Çipura Tanıtımı

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik adımları kapsamında yeni premium levrek ve çipura hasadını Alaçatı Amavi Restoran’da gerçekleştirdi. Şirketin bu alandaki çalışmaları, Hatko Su Ürünleri ve Skretting işbirliğiyle hayata geçen projeye dayanıyor.

Sürdürülebilir Balıkçılık İlkeleri

Metro Türkiye, gerçekleştirdiği projelerle endüstriyel boyutta levrek ve çipura yetiştiriciliğine başlamış, ekolojik sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için alg yağı içeren yem kullanmaya özen göstermiştir. Bu yeni yem modeli, Omega 3 açısından zengin balıkların yetişmesini destekleyerek, tüketicilere sağlıklı alternatifler sunmaktadır.

Aslı Duran'ın Açıklamaları

Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Aslı Duran, projelerinin sadece bir ticari faaliyet değil, gelecek nesillere bırakılması gereken değerler içerdiğini belirtti. Duran, "2010'dan bu yana sürdürülebilir balıkçılığın yaygınlaşmasına yönelik önemli adımlar attık. 2021'de başlattığımız 'Yediği Önünde Yemediği Yarında' projemiz de bu kapsamda büyük bir önem taşımakta," dedi.

Ege Bölgesi'nde Nitelikli Üretim

Duran, Ege Bölgesi’nin önemi ve Metro Türkiye’nin bölgedeki kaliteli ürün tedariki konusundaki çalışmalarını vurgulayarak, Şef Can Aras tarafından hazırlanan özel tadım menüsünden de bahsetti. Bu menü, yerel malzemeler ve sürdürülebilir avlanma yöntemleri kullanılarak hazırlanan balıkları içeriyor.

Şef Can Aras’ın Vurguları

Şef Can Aras, "Kaynakları düşünmeden harcamamak gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, Amavi'yi kurduğumuz günden beri toprağımızın ve denizlerimizin değerine sahip çıkan üreticileri destekliyoruz. Metro Türkiye’nin sunduğu ilham ve ürünlerle bir tabağın geleceğini değiştirme fırsatı bulduk," ifadelerini kullandı.