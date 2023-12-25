Mevduat getirisinde sürpriz artış! 10.000 TL'nin 32-92 günlük getirisi görün ne kadar oldu

Mevduat hesapları özellikle de politika faizlerinin artırım kararı sonrasında faizlerinin yükselmesi ile birlikte yatırımcının ilgi odağı oluyor. Yılların birikimi yatırımı olan ya da aylık olarak kıyıda köşede parasını değerlendirmek isteyen yatırımcı mevduat faiz oranlarını ilgi ile araştırıyor. Yatırım miktarı arttıkça, tutar ve faizi de artan mevduat hesaplarına cüzi rakamlar ile de dahil olunabiliyor. Yıllardır birikim yapan ve yastık altında parasını tutan vatandaş, enflasyon karşısında parasının yıllara yenik düşmemesi adına mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyor. Faiz oranlarını yüzde 48'lere mevduat hesaplarında kıyıda 10.000 TL'si olan da faydalanabiliyor 1 milyon TL'si olan da.

Ay ay bankalar tırmanışa geçen mevduat faiz oranları ile alakalı araştırmasını yapıp, kendi refahına uyan banka ile anlaşma yoluna gidebiliyor. Mevduat faizleri ile yastık altındaki parasını korumak isteyen vatandaş, cebindeki tutara ne kadar faiz verileceği konusundaki araştırmasını sürdürüyor.





10,000 TL'nin aylık ya da 92 günlük mevduat getirisi de az miktarda yatırımı olan birey tarafından soruluyor. Bankalar tutar ne olursa olsun, müşteri kazanmak amacıtla ay ay faiz oranlarının güncellemesini sunuyor. İşte 10.000 TL'nin mevduat getirisi...

10.000 TL 32-92 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Mevduat hesaplarına sadece büyük miktarda yatırım yapma zorunluluğu yok. Maaşınızdan arttırdığınız miktarda olan yatırımınızı da mevduat hesabına aktarabilirsiniz. Düşük tutarlı mevduatlarda en çok kullanılan vade 92 gün olarak bilinirken, müşteri kendi tercihine göre günlük, aylık, 3 aylık gibi vadeleri tercih edebilir.

10,000 TL yatırımınızı yüzde 47 ile 32 günlük bağlamanız durumunda vade sonunda 391 TL kazanç sağlayabilirsiniz. Öte yandan aynı tutarı 92 günlük bağlamanız durumunda kazancınız 1,125 TL'ye tekabül edecektir.

Bankalar yeni müşteri kazanmak amacıyla ilk aya özel yüksek faiz oranlı mevduat hesabı açabilmektedir. Genel olarak ülkemizde her ay farklı bankaya geçerek yüksek mevduat oranlarından faydalanılabilmektedir.