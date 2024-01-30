Meyve sebzeler bu indirimle kapış kapış gidiyor! O market yüzde 43 indirim yapacağını duyurdu

CarrefourSA marketler her geçen gün farklı bir indirim kampanyası başlatıyor. Bu sefer başlattığı indirim kampanyası evine meyve sebze almak isteyen tüm vatandaşların yüzlerini güldürecek. Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen portakal, limon, enginar, elma, muz gibi ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartan CarrefourSA marketlerde kimi üründe %40 oranında indirim kampanyası sizleri bekliyor. Eğer maydanoz, mantar, pırasa, domates, armut, deniz börülcesi gibi ürünleri oldukça uygun fiyatlara satın almak istiyorsanız; muhakkak CarrefourSA marketlerin online kısmına göz atmalısınız. İşte CarrefourSA marketlerde %43 oranında indirim kampanyası ile satışa çıkartılan meyve sebze ürünleri…

%43 %40 %39 İNDİRİMLER SİZLERİ BEKLİYOR

Carrefoursa marketler vatandaşların evlerinde en sık tükettiği meyve ve sebze ürünlerinde harika bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya doğrultusunda %43 oranına varan indirim kampanyasıyla kış meyve sebzelerini uygun fiyatlardan satışa çıkardı. Kampanya ile birlikte; maydanoz adet Carrefoursa karta özel %43 indirimli 13,90 TL’den 7,90 5 TL’ye, mantar 200 gr %40 indirimli 49,90 TL’den 29,99 TL’ye, salkım domates kilogram %40 indirimle 49,90 TL’den 29,90 TL’ye, pırasa kilogram %39 indirimli 32,90 TL’den 19,90 5 TL’ye, sıkma portakal kilogram %28 indirimli 17,90 TL’den 12,90 TL’ye düştü. İşte Carrefoursa marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan diğer ürünler…



