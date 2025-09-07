Microsoft: Kızıldeniz Kablo Kesintileri Azure Gecikmelerini Artırabilir

Şirket, Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde gecikme riski uyarısı yaptı

Microsoft, Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası deniz altı fiber kablonun kesildiğini ve bunun Azure bulut platformunda gecikmelere yol açabileceğini açıkladı.

Açıklamada, 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, Kızıldeniz'deki çok sayıda deniz altı fiber kablo kesintisi nedeniyle gecikmelerin artabileceği belirtildi.

Microsoft, mühendislik ekiplerinin çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle kesintiyi aktif olarak yönettiğini vurguladı. Ayrıca bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabileceği, bu süre zarfında müşterilere yönelik etkinin azaltılması için durumun sürekli izleneceği ve optimize edileceği bildirildi.