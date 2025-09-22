Milli Hızlı Tren Güneş Enerjisiyle İşletiliyor: TÜRASAŞ'tan Yeşil Dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu araçlarının üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilere öncelik verildiğini belirtti. TÜRASAŞ tarafından hayata geçirilen güneş enerji santralinin (GES) elektrik üretimine başladığını açıkladı.

Yeşil enerji dönüşümü ve 2053 hedefi

Uraloğlu, Bakanlık olarak 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışıldığını, demir yollarında elektrikli trenlerin, sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve demir yolu araçlarının üretiminde çevreci teknolojilerin kullanımına hız verdiklerini söyledi. Tüm sistemleri kapsayan yeşil enerji dönüşümü için harekete geçildiğini vurguladı.

Sakarya: GES faaliyete geçti

Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde başlatılan GES projesinin tamamlandığını ve santralin elektrik üretimine başladığını belirterek, "Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen proje ile yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretileceğini; bunun yıllık yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına denk geldiğini ve yıllık bin 739 ton karbondioksit salımının önleneceğini aktardı.

Sivas: Çatı tipi GES ile tam enerji bağımsızlığı

Uraloğlu, yeşil enerji dönüşümünü diğer bölge müdürlüklerine de taşımayı planladıklarını belirterek, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde başlatılan GES kurulum çalışmalarını anlattı. Fabrikaya kurulacak çatı tipi GES ile yıllık ortalama 4 milyon 512 bin kilovatsaat elektrik üretilecek ve yerleşkenin tükettiği elektriğin tamamı GES'ten karşılanacak.

Sivas projesinin ekonomiye yıllık yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacağı ifade edildi.