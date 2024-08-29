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Milli Teknoloji Hamlesi: Yeni Yetenekler Akademide Yetişiyor

Gençler, Türkiye'nin teknoloji alanında önde gelen firmalarla eğitim alarak, geleceğin teknolojilerine yön verecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:44
Milli Teknoloji Hamlesi: Yeni Yetenekler Akademide Yetişiyor

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Yeni İsimleri Hazırlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım attıklarını duyurdu. Verilecek eğitimlerin, Türkiye'nin en büyük firmaları ve üniversitelerinin deneyimli eğitmenleri tarafından gerçekleştirileceğini belirten Kacır, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi adına büyük bir çaba içinde olduklarını vurguladı.

Eğitim Alanları ve Fırsatlar

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde sunulacak olan yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı gibi alanlarda uzmanlık eğitimlerine dikkat çekti. Gençlerin bu bilgileri staj ve mentörlük desteği ile sektörde uygulama fırsatı bulacağını ifade eden Kacır, eğitimlerin geleceğin uzmanlarını yetiştireceğini belirtti.

Başvuru Süreci

Bu eğitim programına katılım sağlamak isteyen gençlere çağrıda bulunan Kacır, "İleri teknolojilerde uzmanlaşmak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum," ifadelerini kullandı. Akademiye başvurular için son tarihin 16 Eylül 2024 olarak belirlendiğini duyuran Kacır, detaylı bilgilere Milli Teknoloji Akademisi resmi web sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.

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