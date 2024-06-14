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Milyonlarca emekli kahrolacak! Bayram öncesi tamamen yasaklandı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş için üzücü bir haber ortaya çıktı. Yeni alınan karar, özellikle emekli kesimi hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:55
Milyonlarca emekli kahrolacak! Bayram öncesi tamamen yasaklandı

Vatandaşlar için bankacılık işlemlerinde önemli bir değişiklik kapıda. Bankalar, nakit çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçiyor. Görünüşe göre bu yeni uygulama, emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendirecek.

ATM'lerin Kolaylığına Rağmen Şubelerdeki Yoğunluk Sürüyor

ATM'lerin kullanımının artmasına karşın banka şubelerindeki kalabalık azalma göstermiyor. Teknolojiyi kullanmayı bilmeyen vatandaşlar, hatta küçük meblağlar için dahi, vezne önlerinde uzun kuyruklarda beklemek durumunda kalabiliyorlar. Bu sorunu çözmek için atılan yeni adımlarla, para çekme ve yatırma işlemleri ATM'ler aracılığıyla daha pratik hale getirilecek. Türkiye'de bulunan 49 bin 847 ATM, birçok kişinin günlük bankacılık işlemlerini rahatlıkla yapmasını sağlıyor. Ancak ATM kullanımı konusunda bilgi sahibi olmayanlar için banka şubelerindeki bekleyiş devam ediyor.

Vezne İşlemleri

Bankalardan Vezne İşlemlerine Yeni Düzenleme: 20 Bin TL Altı İşlemler İçin ATM Zorunluluğu

Bankacılık sektöründe yapılan yeni düzenlemelerle, veznelerden yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinde bir sınır getirildi. Bundan böyle, 20 bin Türk Lirası'nın altındaki tüm nakit işlemleri, sadece ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek. Bu karar, banka şubelerindeki yoğunluğu hafifletmeyi ve ATM kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Emeklilerden Yeni Karara Tepki

Ancak, bu yeni uygulama, ATM kullanımında tecrübesiz olan veya ATM kullanmayı tercih etmeyen emekliler başta olmak üzere bazı vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. Emekliler, bayram arefesinde gelen bu değişikliğe nasıl adapte olacaklarını merak ediyorlar. Yeni sistemle birlikte, emeklilerin ve diğer vatandaşların, işlemlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ve ATM kullanımına alışmaları bekleniyor.

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