Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,09 -1,05%
EURO
34,53 -1,67%
ALTIN
2.295,71 -0,88%

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emeklilere zam müjdesi! İşte Temmuz zammına ilişkin detaylar...

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:49
Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da düzenlenen mitingde Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekliler ve çalışanlar için müjde dolu açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında yapılacak zam müjdesiyle milyonlarca vatandaşı sevince boğan Erdoğan, ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere umut ışığı saçtı.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranına göre gerçekleşecek. Bu karar, özellikle enflasyonun ekonomik hayatı derinden etkilediği bir dönemde emekliler için beklenen bir nefes oldu.

emeklilere zam

Ayrıca, bayram ikramiyelerinde artış yapılacağı ve emeklilere 5 bin lira ödeme yapılacağı müjdesi de verildi. Bununla birlikte, memurlar için ek gösterge uygulamasının genişletileceği ve küçük esnaflar için prim gün sayısı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Erdoğan'ın açıklamaları, ekonomik sıkıntılarla boğuşan milyonlarca emekli ve çalışan için umut verici nitelikte. Temmuz ayında yapılacak zam ve diğer ekonomik düzenlemeler, vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek önemli adımlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdeleri, ekonomik geleceğe dair umutları yeşerten önemli gelişmeler olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da verdiği müjdeler, Türkiye'nin ekonomik geleceği adına umut verici bir dönemin habercisi oldu. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürürken, bayram ikramiyelerindeki artış ve emeklilere yönelik 5 bin lira ödeme gibi ek destekler de ekonomik yükü hafifletmeye yönelik önemli adımlar olarak kaydedildi. Ayrıca, memurlar için ek gösterge uygulamasının genişletilmesi ve küçük esnafların durumuna yönelik prim gün sayısının artırılması gibi adımlar da ekonomik çeşitliliğe ve refaha katkı sağlayacak nitelikte. Erdoğan'ın vurguladığı gibi, bu müjdelerle birlikte ülke olarak ekonomik sıkıntıları aşmanın yolu, çalışma ve üretme iradesinden geçiyor. Bu noktada vatandaşların da mağduriyetlerini dile getirme hakkı olduğunu kabul eden Cumhurbaşkanı, hükümet olarak bu sıkıntıları gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeler, Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve vatandaşların refahı adına atılan önemli adımlar olarak kayda geçti.

İLGİLİ HABERLER

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
3
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
4
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
5
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek
6
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
7
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi