Bist 100
9.072,08 0%
DOLAR
30,76 0,15%
EURO
33,03 0,33%
ALTIN
1.969,74 0,11%

Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!

Emeklilerin yüzü gülecek! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 19:54
Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri sevindirecek bir açıklama yaparak, bayram ikramiyesine zam müjdesi verdi. Bakan Işıkhan, emeklilerin beklentilerini değerlendirerek, bayram ikramiyesinin artırılması için adımlar atacaklarını duyurdu.

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Bakan Işıkhan, emeklilerin taleplerini dikkate alacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan maaş zammının ardından bu müjde, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

Bakan Işıkhan, 2024'ün sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin kişiye ulaşmasını öngörerek, emekli sayısındaki artışa dikkat çekti. Bu durum, emeklilere yönelik politikalarda olası değişiklikleri de beraberinde getirebilir.

emekli ikramiyesi

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yapılan zam kararıyla birlikte "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz" ifadelerini kullanması, emekli ikramiyesi beklentilerini daha da artırdı. Cumhurbaşkanının bu mesajı, emeklilere yönelik olası müjdelerin sinyali olarak yorumlandı.

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin miktarını merak ederken, iddialara göre, bu yılın bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Emekliler, resmi açıklamayı beklerken, bu haberi heyecanla karşılıyor ve 2024'ün emekliler için bir dönüm noktası olabileceği beklentisi içerisinde bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi

Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!
2
34 Bin TL’ye Ankara’nın en sevilen ilçesinde arsa satışa çıkarıldı! Herkes bu ihaleyi bekliyor
3
Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı
4
49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor
5
Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı
6
650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak
7
Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

Sertifikasıyla gelen Bakanlık'ta işe başlıyor! Ticaret Bakanlığı dev personel alımını başlattı

Hamsi ayıklamanın en pratik yolu! Bu yöntemle 2 kilo hamsi 5 dakikada ayıklanacak

Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Öğrenciler başvuracak! 10.000 TL+10.000 TL cepleri dolduracak harçlık geliyor

Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!

150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Fiyatıyla Egea'yı solda sıfır bırakan model! Sıfır otomobilde baş döndüren fırsat

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri