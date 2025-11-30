Miran: 3600 Ek Gösterge 1’inci Dereceye Gelenlere Yıl Sonuna Kadar Yasalaşmalı

Miran, 1’inci dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yıl sonuna kadar yasalaşmasını istedi. Düzenleme 500 binden fazla memuru etkileyecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:33
Miran: 3600 Ek Gösterge 1’inci Dereceye Gelenlere Yıl Sonuna Kadar Yasalaşmalı

Miran: 3600 Ek Gösterge 1’inci Dereceye Gelenlere Yıl Sonuna Kadar Yasalaşmalı

Açıklama ve Beklenti

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 1’inci dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yıl sonuna kadar yasalaşması gerektiğini vurguladı.

Miran, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanamadığını belirterek, söz konusu düzenlemenin 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisi için etkili olacağını kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’1. dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız’ sözü hafızalarımızda; önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Bu düzenleme sayesinde 500 binden fazla memur faydalanacak. Emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak. Yıl sonuna kadar bu düzenlemenin hayata geçmesini umut ediyoruz"

500 binden fazla memurun yararlanacağı belirtilen düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, hem aktif çalışanların hem de emekli memurların aylık gelirlerinde artış olacağına dikkat çekildi.

MEMUR SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM BİR SEN ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN, 500 BİNDEN FAZLA...

MEMUR SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM BİR SEN ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN, 500 BİNDEN FAZLA MEMURUN FAYDALANACAĞI 1.DERECEYE GELEN TÜM MEMURLAR İÇİN 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİN YIL SONUNA KADAR YASALAŞMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan ESOB 2026: İskender Alihaanoğlu Yeniden Başkan Adayı
2
Miran: 3600 Ek Gösterge 1’inci Dereceye Gelenlere Yıl Sonuna Kadar Yasalaşmalı
3
Palamut Gürcistan’a Kaçtı, Düzce’de Hamsi Bolluğu
4
AirCar, İki Kişilik Uçan Araba ile İlk İnsanlı Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı
5
ADASO'da KOBİ’lere Dijitalleşme Fırsatları Anlatıldı
6
Canik Sıfır Atık Marketi Aile Ekonomisine Dev Katkı
7
PÜİS Genel Başkanlığına İmran Okumuş Yeniden Seçildi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı