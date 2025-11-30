Miran: 3600 Ek Gösterge 1’inci Dereceye Gelenlere Yıl Sonuna Kadar Yasalaşmalı

Açıklama ve Beklenti

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 1’inci dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yıl sonuna kadar yasalaşması gerektiğini vurguladı.

Miran, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanamadığını belirterek, söz konusu düzenlemenin 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisi için etkili olacağını kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’1. dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız’ sözü hafızalarımızda; önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Bu düzenleme sayesinde 500 binden fazla memur faydalanacak. Emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak. Yıl sonuna kadar bu düzenlemenin hayata geçmesini umut ediyoruz"

500 binden fazla memurun yararlanacağı belirtilen düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, hem aktif çalışanların hem de emekli memurların aylık gelirlerinde artış olacağına dikkat çekildi.

MEMUR SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM BİR SEN ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN, 500 BİNDEN FAZLA MEMURUN FAYDALANACAĞI 1.DERECEYE GELEN TÜM MEMURLAR İÇİN 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİN YIL SONUNA KADAR YASALAŞMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ