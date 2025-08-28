Mısır Menşeli Sentetik Filament Mensucat İthalatına Yeni Tarifelerle Önlem

Mısır menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat için yeni tarifeler yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Mısır menşeli ve çıkışlı sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatında uygulanan önlemler yeni tarifelerle devam ettirilecek.

Gerekçe ve uygulama süreci

Tebliğde, giyim için sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesi ve yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturmanın tamamlanması sonucunda alınan kararın uygulamaya konulduğu bildirildi.

Buna göre, Mısır'dan ithal edilen söz konusu ürüne yönelik koruma önlemleri, belirlenen tarifeler çerçevesinde sürdürülecek. Tebliğde ayrıca CIF bedeline ve firmalara göre belirlenen yeni tarifelere yer verildi.