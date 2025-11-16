MKE'nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi Konya'da Tanıtıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, artan dron tehditlerine karşı yapılan atış gösterisiyle Konya’da tanıtıldı. Tanıtım, Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı sahasında gerçekleştirildi.

Sistem bileşenleri ve savunma katmanları

TOLGA sistemi; komuta kontrol, radar, elektro-optik, elektronik karıştırıcı, silah sistemleri ve özel geliştirilen anti-dron mühimmatı dahil olmak üzere Soft-Kill ve Hard-Kill çözümlerini entegre şekilde kullanıyor. Tespit, teşhis ve önleme aşamasında radar, elektro-optik ve elektronik karıştırma sistemleriyle 10 km’ye kadar Soft-Kill müdahalesi sağlanabiliyor. Hard-Kill tarafında ise üretimi gerçekleştirilen 12.7 mm, 20 mm, 35 mm silah sistemleri ve özel mühimmatlar görev yapıyor.

İşletim ve otonomi seçenekleri

Sistemin komuta kontrol ünitesi uzaktan kumanda ile çalışıyor; manual, yarı otonom ve tam otonom mod seçenekleriyle farklı görev profillerine uyum sağlıyor.

Atış gösterimi ve performans

Konya’daki atış gösterisinde öngörülen senaryolar başarıyla uygulandı; hedeflerin düşük mühimmat tüketimiyle tespit ve etkisiz hale getirilmesi dikkat çekti. Gösterimde sistemin farklı tehdit türlerine karşı etkinliği ve eşleştirilmiş silah-mühimmat yeteneği sergilendi.

"Çelik kubbenin alt katmanı yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma dron savunma altyapısı TOLGA sistemiyle kurulmuş oldu. Bunun da burada hep beraber canlı örneklerini görmüş olduk. Aynı zamanda bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu, çünkü dron tehditleri çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu. Dronsavar sistemleri özellikle ‘hard-kill’ dediğimiz yani vurarak düşürme şu an başarılması çok zor bir iş ama Makine Kimya’nın burada avantajı hem uçtan uca silah yapma imkanına sahip bir firma hem mühimmata çok hakim bir firma, dolayısıyla silah ve mühimmat eşlemesini burada düzgün bir şekilde yaparak hedefe gitme konusunda da en şanslı firmayız. Biz de bütün bu birikimlerimizi kullanarak hem ülkemiz için çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu problemi çözmüş olduk hem de uluslararası arenada da ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduk"

"Bu ay içerisinde pek çok ülkeye gösterileri yapıyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye’deki askeri ataşeleri de davet etmek suretiyle bu yeteneklerimizi bütün dünyaya sergilemiş olacağız. Bugün burada öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı bir şekilde hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla, hatta atılan 3-4 mermide hedeflerin bertaraf edilmesi çok ciddi bir başarı oldu. Ve bu da ciddi bir özgüven kazandırdı. İnşallah bu özgüvenle hem bunun seri üretim tarafında da altyapı çalışmalarını tamamladık, hızlı bir şekilde seri üretime de geçebilecek durumdayız. Hem işin mühimmat tarafında hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız"

Kurumsal vizyon ve iş birliği

MKE yetkilileri, TOLGA’nın sadece Türkiye için değil uluslararası pazarlar için de önemli bir çözüm olduğunu vurguladı. Sistem, ülke savunma altyapısında alt katman dron savunması olarak konumlandırılıyor ve seri üretim hazırlıkları tamamlanmış durumda.

"Bugün burada sadece bir sistem göstermeyeceğiz. Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki milli kabiliyetlerinin, mühendislik kapasitesinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğinin somut bir örneğini sizlere sunuyor olacağız. Yaklaşık 600 yıldır faaliyetlerine devam eden MKE’nin tecrübesinin ve mühendisliğini günümüzün değişen tehditlerine karşı nasıl evrildiğini konuşacağız"

