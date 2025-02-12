Mobilya İhracatı Ocakta %4,8 Arttı: Sektörde Umutlar Yükseliyor

Mobilya İhracatı Ocak Ayında %4,8 Büyüdü

Mobilya sektörü, 2024 yılına umutla başladı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 artış göstererek 355 milyon 691 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Modoko'dan yapılan açıklamalara göre, sektör, 213 ülkeye ürün göndermeye devam ediyor ve 2024 yılını 4 milyar 459 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor.

İhracatın Yükseldiği Ülkeler

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya oldu. Suudi Arabistan, %73,28 ile ihracatın en çok arttığı ülke olurken, ABD'ye olan ihracat da %9,69 artış gösterdi.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan'dan Değerlendirme

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, sektörde yıllık 12 milyar dolar üretim hacmi ve 500 bin kişilik istihdam bulunduğunu belirtti. İhracatta pozitif dönüşün Ekim 2024 itibarıyla başladığını ifade eden Çalışkan, önümüzdeki dönem Suriye pazarı'ndaki gümrük tarifelerinin düzenlenmesi ile ciddi artışlar beklediklerini söyledi.

2024 Hedefleri ve Öneriler

Bu yıl için hedeflerinin 5 milyar dolar ihracat olduğunu vurgulayan Çalışkan, sektörün desteklenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de yaklaşık 45 bin mobilya üreticisi bulunduğunu ve bu firmaların çoğunun sahibi aynı zamanda çalışan olduğunu vurguladı. Haksız rekabetin önüne geçilmesi durumunda sektörün büyüme potansiyelinin 20 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Kredi Uygulamaları ve Piyasa Beklentileri

Çalışkan, yükselen faiz oranlarının evlenecekler ve iş kuracaklar için krediye erişimi zorlaştırdığını belirterek, taksit sayısının 9'dan 12'ye çıkarılması gerektiğini savundu. Aynı zamanda kredi kartı faiz oranlarının da düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Şu an sektörde %10 altında fiyatlarla çalıştıklarını belirten Çalışkan, maliyetlerin fiyatlara yansıtılmadığını ifade etti.