MOBİSAD-IMEX İstanbul'da: 5G Deneyim Alanı ve Mobil Sektör Buluşması

MOBİSAD-IMEX Fuarı 8-11 Ekim'de İstanbul'da. Ziyaretçiler 5G deneyim alanında yüksek hızlı video, kesintisiz oyun ve anlık büyük veri indirmelerini test edecek.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:29
MOBİSAD-IMEX Fuarı 8-11 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD-IMEX Fuarı ile sektör paydaşlarının İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı. Fuar, 8-11 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde MOBİSAD ve Marmara Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Fuarın öne çıkanları

Etkinlikte 5G deneyimleme alanı başta olmak üzere mobil iletişim ve tüketici elektroniği temsilcileri buluşacak. Organizasyonda 40'tan fazla ülkeden 100'den fazla yerli ve yabancı firma yer alması bekleniyor ve ziyaretçilere yeni teknolojileri uygulamalı olarak inceleme imkanı sağlanacak.

Turnacı: 5G ile hız ve kapasite avantajı

Mustafa Kemal Turnacı, fuarda ziyaretçilere 5G özellikli cihazlarla yüksek çözünürlüklü videoları saniyeler içinde izleme, kesintisiz oyun oynama ve büyük veri dosyalarını anında indirme deneyimi sunacaklarını belirtti. Turnacı, fuarın sektörel işbirliklerini güçlendirecek bir ortam yaratmayı amaçladığını vurguladı.

5G pazar beklentileri

Turnacı, küresel 5G aboneliklerinin 2025'in ikinci çeyreğinde 2,6 milyarı aştığını ve bu sayının yıl sonunda 2,9 milyara ulaşmasının beklendiğini aktardı. 5G yaygınlığında liderliğin Kuzey Amerika'da olduğunu, Asya'da ise geniş ölçekli dağıtımların global rakamlara katkı sağladığını ifade etti. Türkiye'de 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlatan Turnacı, operatörlerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlamasının beklendiğini söyledi. Ayrıca Turnacı, Türkiye pazarında 5G özellikli akıllı telefon ve bağlantılı cihaz satışlarında önümüzdeki yıllarda çift haneli büyüme öngördüklerini belirtti.

Güncel kullanım verileri

Taner Çoker, toplantıda Türkiye'de cep telefonu kullanım oranının yüzde 92 seviyesine ulaştığını vurguladı. İnternette geçirilen ortalama sürenin günlük 7 saat 13 dakika olduğunu paylaşan Çoker, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bireylerin yüzde 88,6'sının WhatsApp, yüzde 72,9'unun YouTube, yüzde 68,1'inin Instagram kullandığını aktardı.

Küresel ve yerel katılım

Ferhat Bayram ise MOBİSAD-IMEX'te katılımcı firmaların yenilikçi ürünlerini tanıtacağını ve ziyaretçilerin teknoloji dünyasının en güncel trendlerini yakından inceleyebileceğini söyledi. Bu yıl 40'tan fazla ülkeden ziyaretçi beklendiğini ve yurt dışı katılımcı ile ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.

Yenilenmiş cihazlar ve kayıt düzenlemeleri

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Kemal Turnacı, bir yıl kullanılmayan telefonların kapanmasına ilişkin düzenlemenin kayıt dışılığı engellemeyi ve vatandaş mağduriyetini azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Turnacı, kapanmayan ve aktif IMEI havuzunda olan cihazların daha önce kopyalandığına dikkat çekti ve düzenlemenin kullanılmayan cihazları koruma altına aldığını söyledi.

Çekmecelerde bekleyen atıl cihazların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yenilenmiş cihaz regülasyonuna da değinen Turnacı, güvenlik kaygıları nedeniyle daha önce bu cihazların ekonomiye kazandırılamadığını, yeni düzenleme ile yenileme merkezlerinin vatandaş bilgilerini geri getirilemeyecek şekilde silme yükümlülüğü sayesinde kişisel veriler konusunda endişe olmayacağını belirtti. Turnacı, 2024 itibarıyla 400 bin adet seviyelerinde olan yenilenmiş cihaz pazarının bu yıl 600 bin olacağını ve ilerleyen yıllarda artarak devam edeceğini öngördüğünü aktardı.

Yerli üretim hedefi

Yerli üretim telefonlar hakkında da konuşan Turnacı, orta ve üst segmentte üretim yapabilecek ve üretilecek cihazların başta yakın coğrafya ve Orta Doğu pazarında ihracat kalemi olabilecek bir yol haritasının gerektiğini, bu yönde projeler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

