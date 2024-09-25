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MODEF EXPO 2023: Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de Başlıyor

İnegöl'de 51. MODEF EXPO, 1-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenerek mobilya sektörünü buluşturacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:46
MODEF EXPO 2023: Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de Başlıyor

MODEF EXPO 2023 Başlıyor

İnegöl'de düzenlenecek olan 51. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1 Ekim tarihinde kapılarını açacak. Fuar, Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de gerçekleştirilecek.

Fuarın Detayları

İnegöl Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl yeniden heyecanla beklenen fuar, 160 ülkeye ihracat yapan İnegöl'deki sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Yeni Trendler ve Tasarımlar

1 Ekim Salı günü başlayacak olan fuarda, 145 İnegöl firması yeni sezonun mobilya modellerini sergileyecek. Ziyaretçiler, farklı renk ve tasarımlar ile tanışma fırsatı bulacak. Ayrıca İnegöl’daki mobilya AVM’leri ve binlerce üretici firma, fuar süresince misafirlerini ağırlayıp ürünlerini tanıtacak.

Başkan Taban'dan Davet

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm sektör profesyonellerini ve yeni evlenecek çiftleri fuara davet etti. Taban, "İnegöl, yüzyıllardır ahşabı sanata dönüştürüyor. Osmanlı döneminden bugüne gelen bu miras modern mobilyalarla sürüyor." dedi.

Fuar Süresince Keyifli Bir Deneyim

Taban, fuar boyunca misafirlerin ergonomik ve modern tasarımlar ile yeni akıllı mobilya konseptlerini keşfedeceklerini belirtti. Ayrıca, katılımcıların İnegöl’ün turistik alanlarını gezip gastronomik zenginliklerini deneyimleyebileceğinin altını çizdi. "Mobilya sektorünün yanı sıra, şehrimizde keyifli bir hafta geçireceklerinden eminim. Fuara katılacak herkese hayırlı olmasını diliyorum," diyerek sözlerine son verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1 Ekim'de açılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1 Ekim'de açılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi organize edilen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1 Ekim'de açılacak.

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