Modoko'dan Türk Dizileriyle Mobilya İhracatında Sıçrama Önerisi

Modoko'dan Türk dizileriyle mobilya ihracatını artırma önerisi

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, Türk dizilerinin küresel gücünden yararlanılarak mobilya sektörünün ihracatta sıçrama yapabileceğini öne sürdü. Çalışkan, ürün yerleştirme yöntemiyle hem markaların hem de Türkiye'nin fiyat ve üretim avantajının vurgulanması gerektiğini belirtti.

Mevcut veriler

Açıklamaya göre Türkiye, dünyanın 2'nci sunta ve MDF üreticisi konumunda bulunuyor. Mobilya ihracatı 2002'de 250 milyon dolar seviyesindeyken, bugün 4,5 milyar dolar'a ulaştı; bu da dünya mobilya ihracatının %2'sine denk geliyor ve ülkemizi 7'nci sıraya taşıyor.

MODOKO'nun önerisi

Ticaret Bakanlığına iletilen çalışma çerçevesinde Çalışkan, sektörlerin diziler aracılığıyla tanıtılmasının ihracatta ivme yaratabileceğini vurguladı ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "20 yıl önce Amerika'nın yaptığı gibi ürün yerleştirme yöntemiyle diziler üzerinde mobilya tanıtımının yapılıp, Türkiye'nin mobilya üreticisi ve avantajlı fiyatlara sahip ülke algısının oluşturulması gerekiyor. Türk dizi sektörünün ihracatıyla Türkiye’nin en başarılı olduğu kanallardan biri dizi ihracatıdır ve bazı dizilerimiz 700 milyon kişiye ulaşıyor. Belirli sektörlerimizi bu dizilerde ürün yerleştirme yöntemiyle tanıtarak ülkemizin güçlü olduğu alanların bilinirliğini artırabiliriz. Nasıl ki turizm bölgelerimiz diziler aracılığıyla tanıtıldığında ertesi yıl yoğun ilgi görüyorsa, aynı yöntemi mobilya gibi diğer sektörlerde de uygulayarak sanayi dallarımızın marka değerini ve satışlarını yukarı taşıyabiliriz."

Uygulama ve beklenti

Çalışkan, mobilya tanıtımında karakterler aracılığıyla ve gizli reklam biçiminde ürün yerleştirme yapılabileceğini belirtti. Ayrıca Çalışkan, "Türkiye'nin mobilya üreticisi ve avantajlı fiyatlara sahip ülke" algısını dizilerde vurgulayarak, sektörler arası işbirliğiyle reklam ve tanıtım maliyetlerinin düşürülebileceğini, bu tür desteklerle mobilya sektörünün ihracatının hızlı artış gösterme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.