Morgan Stanley Üçüncü Çeyrekte Kar Artışını Açıkladı

Morgan Stanley Üçüncü Çeyrekte Karını Artırdı

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının yıllık %32 oranında arttığını duyurdu. Bankanın net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,2 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde net kar, 2,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Hisse Başına Kar Artışı

Morgan Stanley'nin hisse başına karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,38 dolardan bu yılın aynı döneminde 1,88 dolara çıktı. Bu artış, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Gelir Raporu

Bankanın toplam geliri ise üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artarak 15,4 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl üçüncü çeyrekte gelir 13,3 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Sonuçlar

Morgan Stanley'nin net kar ve geliri, piyasa analistlerinin tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, yatırım bankasının güçlü performansını gözler önüne seriyor.