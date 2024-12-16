DOLAR
34,94 0%
EURO
36,71 0,07%
ALTIN
2.985,2 -0,28%
BITCOIN
3.698.395,73 -2,63%

Moskova Borsası 20 Ayın En Düşük Seviyesine İndi

Moskova Borsası, jeopolitik gerginlikler ve Merkez Bankası'nın belirsiz politikasıyla 20 ayın en düşük seviyesini gördü.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:38
Moskova Borsası 20 Ayın En Düşük Seviyesine İndi

Moskova Borsası Düşüşte

Moskova Borsası, devam eden jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankası'nın politika faizi konusunda belirsizlikler nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Gerginlik ve Yaptırımlar Piyasaları Etkiliyor

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki artan gerginlikler ve uygulanan yaptırımlar, ülke piyasalarında önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Özellikle, ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

Faiz Kararları ve Borsa Performansı

Rusya Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, enflasyonla mücadelede henüz istenen sonuçları vermezken, 20 Aralık’ta yapılacak toplantıda alınacak kararlar üzerindeki belirsizlikler, Moskova Borsası'nın değer kaybetmesine neden oldu. Borsa, TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybederek 2.424 puana düştü, bu durum 20 ayın en düşük seviyesini temsil ediyor.

Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 744 puana geriledi. Ruble ise dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 103,85 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası’nın Faiz Politikasındaki Belirsizlik

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Analistler, enflasyonda bir düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık’ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gitme ihtimali üzerinde duruyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasım Ayı Enflasyon Verileri: Hizmet Enflasyonu Tarihi Düşük Seviyede
2
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
3
AB, IRIS Projesi ile Uydu İnternet Sistemini Hayata Geçiriyor
4
Türk Eximbank, 5 Milyar Dolar Borçlanma Aracının İhracı İçin Genel Müdürlüğü Yetkilendirdi
5
Ticari Gerilimler ABD'nin Tarife Artışlarıyla Liman Faaliyetlerini Tehdit Ediyor
6
Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 23 Bin Liraya Geriledi
7
Moskova Borsası 20 Ayın En Düşük Seviyesine İndi

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar