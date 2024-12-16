Moskova Borsası 20 Ayın En Düşük Seviyesine İndi

Moskova Borsası Düşüşte

Moskova Borsası, devam eden jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankası'nın politika faizi konusunda belirsizlikler nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Gerginlik ve Yaptırımlar Piyasaları Etkiliyor

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki artan gerginlikler ve uygulanan yaptırımlar, ülke piyasalarında önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Özellikle, ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

Faiz Kararları ve Borsa Performansı

Rusya Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, enflasyonla mücadelede henüz istenen sonuçları vermezken, 20 Aralık’ta yapılacak toplantıda alınacak kararlar üzerindeki belirsizlikler, Moskova Borsası'nın değer kaybetmesine neden oldu. Borsa, TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybederek 2.424 puana düştü, bu durum 20 ayın en düşük seviyesini temsil ediyor.

Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 744 puana geriledi. Ruble ise dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 103,85 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası’nın Faiz Politikasındaki Belirsizlik

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Analistler, enflasyonda bir düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık’ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gitme ihtimali üzerinde duruyor.