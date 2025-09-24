Moskova Günleri Ankara'da: ATO, Rusya ile Ticareti 100 Milyar Dolara Taşımayı Hedefliyor

İyi Niyet Protokolü ile işbirliği güçleniyor

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen "Moskova Günleri Ankara'da" programında, iki şehrin ticaret odaları arasında "İyi Niyet Protokolü" imzalandı. Etkinlik, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların atıldığı bir platform olarak gerçekleştirildi.

Baran'dan ekonomik ilişkilere dair değerlendirme

ATO Başkanı Gürsel Baran, açılış konuşmasında ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülke arasında itici güç olmaya devam ettiğini vurguladı. Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2000'li yıllarda 4,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ancak geçen yılın sonunda 52,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Baran, Rusya'nın Türkiye açısından en çok ithalat yapılan ikinci ülke, ihracatta ise dokuzuncu sırada yer aldığını kaydetti ve "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Ankara Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Baran, firmaların yalnızca ticaret yapmakla kalmayıp yatırım ve ortak üretim işbirlikleri için de hazır olduğunu ifade etti.

Enerji, yatırım ve turizm

Baran, enerjinin Türkiye ile Rusya ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın 2020'de açıldığını ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin bir yıl içinde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin müteahhitlik işlerinin yaklaşık beşte birini Rusya'da gerçekleştirdiğine dikkat çeken Baran, Türk iş insanlarının Rusya'daki yatırımlarının yaklaşık 3,5 milyar dolar, Rus iş insanlarının Türkiye'deki yatırımlarının ise yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Turizmin de ilişkilerin önemli bir boyutu olduğunu belirten Baran, geçen yıl 6,5 milyonun üzerinde Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Protokolün hedefleri

İmzalanan protokol kapsamında iki oda, ticaret heyetleri ve iş bağlantılarını desteklemeye yönelik toplantılar, seminerler ve etkinlikler düzenleyecek; yatırım, ticaret ve sektörel fırsatlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.